Угрозы энергетического коллапса в Евросоюзе (ЕС) больше не существует, так как на текущую зиму ЕС уже обеспечил себя природным газом. Об этом 12 декабря заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе.

По ее словам, хранилища в ЕС сейчас заполнены более чем на 90%.

«Это означает, что мы выполнили нашу задачу быстрее, чем было запланировано», — подчеркнула глава ЕК на пресс-конференции.

Однако в перспективе, считает фон дер Ляйен, Европа может ощутить нехватку до 30 млрд куб. м газа, то есть менее 10% от общего потребления по оценке Международного энергетического агентства (МЭА). Поэтому главная проблема, отметила глава Еврокомиссии, каким образом обеспечить регион газом уже на следующий отопительный сезон.

Фон дер Ляйен также отметила, что в этом году Евросоюз в энергетическом плане даже получает выгоду от необычайно теплой зимы. Однако всё может быть иначе в следующем году, сказала она.

11 декабря сообщалось, что Германия и другие страны ЕС продолжают закупать российский сжиженный природный газ (СПГ). По словам вице-президента Института Стефана Коотса, российский СПГ сначала поступает в Бельгию, а уже после в Германию. Он отметил, что объемы поставок насчитывают около 5 млрд куб. м в год, что составляет около 5% от всей потребности страны в газе.

В конце ноября генеральный директор по энергетике ЕК Дитте Юль Йоргенсен заявила, что зимой 2023/24 года Евросоюз ждут большие трудности. Представитель ЕК пояснила, что такие ожидания прогнозируются на основе сохраняющегося дисбаланса на глобальных финансовых рынках, в том числе рынке газа.

Вместе с тем газета Financial Times со ссылкой на аналитиков писала, что энергетический кризис, возникший в Европе, будет длиться годами, если регион не снизит спрос и не наладит новые каналы поставок газа. Отмечалось, что потраченные сотни миллиардов евро на заполнение газовых хранилищ этой зимой и поддержку домохозяйств и предприятий не помогут снизить нагрузку на бюджеты государств Европы в следующем году.

19 октября глава Еврокомиссии сообщила, что страны ЕС заполнили свои хранилища газа на 92%.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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