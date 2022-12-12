Впервые церемония премии «Легенды Тавриды» пройдет на катке

22 декабря в 19:00 станут известны лауреаты премии «Легенды Тавриды». Торжественная церемония награждения впервые пройдет на льду — в саду «Эрмитаж».

На один вечер каток в саду «Эрмитаж» превратится в зимнюю «Тавриду». Праздничная церемония соберет на одной площадке экспертов, резидентов, организаторов и партнеров арт-кластера «Таврида». Гости смогут прокатиться на коньках и погрузиться в сказку с парадом новогодних игрушек, интермедиями от артистов уличных театров и яркими перформансами от резидентов.

«Мы третий год проводим премию, и в этот раз пробуем новый формат церемонии — собираем наших гостей на катке. Несмотря на торжественность церемонии, сохраним атмосферу семейного праздника, тепла и уюта, а сказочное оформление и наполнение площадки позволят передать предвкушение новогодних чудес и волшебства», — рассказывает продюсер проекта Алена Ракитина.

«Легенды Тавриды» — премия-признание, которую учредили молодые деятели культуры и искусства — участники проектов арт-кластера «Таврида» для своих наставников и учителей. Эта премия — единственная в России, номинантов и победителей которой определяет творческая молодежь страны и таким образом выражает благодарность и признание выдающимся деятелям культуры и искусства за их вклад в профессиональный рост и самореализацию молодых творцов.

Победителей премии определяют резиденты и мастера арт-кластера «Таврида» путем закрытого голосования. Итоги оглашаются во время ежегодной торжественной церемонии. Лауреатам вручается памятная статуэтка, идею которой разработали резиденты и эксперты арт-кластера, вдохновляясь самым известным арт-объектом на площадке «Тавриды» в Крыму — скульптурой «Человек, смотрящий в море», символизирующей бесконечный творческий поиск.

Впервые торжественная церемония вручения премии «Легенды Тавриды» прошла в 2020 году в рамках фестиваля «Таврида.АРТ Moscow» в Московском театре Олега Табакова. Победителями первой премии стали дирижер, лауреат премии «Грэмми» Юрий Башмет; композитор, народный артист РФ, продюсер и пианист Игорь Крутой; кинорежиссер, сценарист и продюсер, народный артист РФ Никита Михалков; педагог, наставник, мэтр, народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Олег Табаков, удостоенный премии посмертно.

В 2021 году вручение премии прошло в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в рамках недели «Таврида.АРТ» в Москве. Лауреаты — телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко и искусствовед Ольга Свиблова. Также посмертно премии удостоен кинорежиссер Владимир Меньшов.

В честь Легенд «Тавриды» появилась традиция открывать именные звезды на арт-объекте «Маяк» и закладывать туда капсулы с посланиями мэтров будущим поколениям.

Премия «Легенды Тавриды» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.