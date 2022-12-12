Илона Маска освистали на сцене комедийного шоу

Американского предпринимателя Илона Маска, ставшего в конце октября владельцем Twitter, освистали на сцене шоу комика Дэйва Чаппеля. Об этом сообщил в понедельник, 12 декабря, британский телеканал Sky News.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье во время концерта в Сан-Франциско. В ходе выступления комика на сцену неожиданно для зрителей вышел Маск, однако его появление вызвало неоднозначную реакцию. Чаппель же пытался «замять» неловкую ситуацию шутками.

«Похоже, некоторые из людей, которых вы уволили [из Twitter], находятся в аудитории!» — сыронизировал юморист, предположив, что миллиардера могут освистывать те, у кого «ужасные места».

По данным телеканала, Маск был «ошеломлен» таким приемом.

«Он не мог вставить ни слова, толпа освистывала его в течение 10 минут», — цитирует телеканал очевидца.

7 декабря газета Business Insider сообщила, что Маск расширил штат сотрудников Twitter за счет своих знакомых, коллег и родственников.

19 ноября стало известно, что порядка 1,2 тыс. сотрудников Twitter уволились по собственному желанию за несколько дней. Всего за октябрь число штатных сотрудников компании после массовых увольнений сократилось с 7,5 тыс. до 3,7 тыс.

16 ноября газета The Washington Post рассказала об ультиматуме Маска сотрудникам: либо те переходят на новый «хардкорный» режим работы, либо увольняются с трехмесячным выходным пособием. Новые условия работы предполагают долгие часы работы с высокой интенсивностью.