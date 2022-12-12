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Депутат Хараидзе приговорена к четырем годам колонии по делу о мошенничестве

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Фото: Московский городской суд
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Тверской суд Москвы в понедельник, 12 декабря, назначил бывшему муниципальному депутату Кетеван Хараидзе четыре года колонии общего режима и штраф в размере 700 тыс. рублей по делу о мошенничестве на 15 млн рублей.

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Осужденная признана виновной по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Кроме того, подсудимая лишена права занимать должности на госслужбе, а также в органах местного самоуправления сроком на два года. Хараидзе заключена под стражу в зале суда, ранее она находилась под домашним арестом.

Помимо этого суд взыскал с осужденной 5 млн рублей в качестве компенсации за материальный ущерб.

По версии следствия, 64-летняя Хараидзе и ее 38-летний соучастник получили информацию о возникновении конфликта между организацией-застройщиком и жильцами дома по улице Фадеева в Москве. Жильцы перекрыли сквозной проезд, чтобы специализированная техника, а также работники организации не смогли перемещаться через жилую зону. Злоумышленники договорились с застройщиком об урегулировании конфликта в пользу компании за 15 млн рублей.

5 декабря Басманный суд Москвы приговорил основателя и бывшего генерального директора золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского к 5,5 года колонии общего режима.

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