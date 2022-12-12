Вильфанд спрогнозировал мороз и снегопад в Москве с 14 декабря
Со среды, 14 декабря, москвичей ждет изменение погоды, в столичном регионе на смену дождю придет мороз и снег. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Со среды температура понизится до –3...–5, по области даже до –7 градусов, прогнозируется сильный снегопад и ветер до 10 м/с. В ночь на среду начнется зимняя погода, которая продержится до конца недели», — сказал он «Интерфаксу».
По словам Вильфанда, уже в четверг, 15 декабря, температура воздуха в столице может опуститься до –12 градусов.
Он также рассказал, что в настоящий момент дожди в столичном регионе обусловлены теплым воздухом со Средиземного моря.
Ранее в этот день стало известно, что в Москве побит суточный рекорд по количеству осадков, установленный в 1960 году. За 12 часов на город в виде дождя выпало 12–19 мм осадков. Как уточнили специалисты, столица оказалась в зоне атмосферных фронтов южного циклона, что повлияло на погодные условия в городе.
При этом из-за обрушившегося на Москву ливня в некоторых районах города возникли подтопления. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей.