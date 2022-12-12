В России с начала года снизились основные показатели аварийности на дорогах
Основные показатели аварийности на дорогах, в том числе по числу погибших и пострадавших в ДТП, снизились в Российской Федерации с начала 2022 года. Об этом 12 декабря сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
«Общее количество дорожно-транспортных происшествий <...> за 11 месяцев 2022 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2%», — приводит ТАСС сообщение ГИБДД.
Число погибших в ДТП людей снизилось на 5,7%, а количество раненых уменьшилось на 5,3%
Основные причины аварийности — превышение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на встречу полосу, неправильный выбор дистанции.
Лидерами по снижению числа ДТП с пострадавшими по итогам 11 месяцев стали Чечня, Брянская и Тверская области.
В ноябре сообщалось, что в Москве снизилось количество ДТП с участием машин каршеринга.
Вместе с тем в Госавтоинспекции отметили, что в России наблюдается прирост аварийности по вине водителей-иностранцев.