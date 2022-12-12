Собянин сообщил об отправке Москвой первых 30 тыс. подарков детям Донбасса

Более 30 тыс. новогодних подарков от мэра Москвы Сергея Собянина отправили детям Донецкой и Луганской народных республик, а также семьям участников специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Об этом сообщается на сайте столичного градоначальника 12 декабря.

«Новогодние сладости, печенье, праздничные наборы волонтеры столицы развезут по социальным учреждениям: детским домам, домам творчества, городским больницам, образовательным учреждениям, а также передадут семьям и поздравят с наступающим Новым годом юных жителей ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении.

Акция «Москва помогает» уже длится более девяти месяцев. Пункты по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса начали работать на базе ресурсного центра «Мосволонтер» 22 февраля, передает НСН.

С 1 декабря в столице открылось дополнительно 38 пунктов сбора новогодних подарков и гуманитарной помощи детям, живущим на новых территориях, и семьям участников СВО. Принести можно игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы, передает агентство городских новостей «Москва».

Также передать можно варежки, носки, перчатки, стельки, термобелье, подарочные наборы и мужские средства личной гигиены для участников СВО, пишет «Москва 24». Подарки должны быть новыми, иметь упаковку и бирку.

Ранее, 3 ноября, «Известия» писали, что сотрудники Фонда помощи детям Донбасса привезли подарки для новорожденных малышей и матерей Донецка.