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Собянин сообщил об отправке Москвой первых 30 тыс. подарков детям Донбасса

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Более 30 тыс. новогодних подарков от мэра Москвы Сергея Собянина отправили детям Донецкой и Луганской народных республик, а также семьям участников специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Об этом сообщается на сайте столичного градоначальника 12 декабря.

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«Новогодние сладости, печенье, праздничные наборы волонтеры столицы развезут по социальным учреждениям: детским домам, домам творчества, городским больницам, образовательным учреждениям, а также передадут семьям и поздравят с наступающим Новым годом юных жителей ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении.

Акция «Москва помогает» уже длится более девяти месяцев. Пункты по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса начали работать на базе ресурсного центра «Мосволонтер» 22 февраля, передает НСН.

С 1 декабря в столице открылось дополнительно 38 пунктов сбора новогодних подарков и гуманитарной помощи детям, живущим на новых территориях, и семьям участников СВО. Принести можно игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы, передает агентство городских новостей «Москва».

Также передать можно варежки, носки, перчатки, стельки, термобелье, подарочные наборы и мужские средства личной гигиены для участников СВО, пишет «Москва 24». Подарки должны быть новыми, иметь упаковку и бирку.

Ранее, 3 ноября, «Известия» писали, что сотрудники Фонда помощи детям Донбасса привезли подарки для новорожденных малышей и матерей Донецка.

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