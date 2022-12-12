Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле исключили проведение большой пресс-конференции Путина до конца года
Мир
В МИД РФ указали на намеренное искажение западными СМИ ситуации на Украине
Мир
Лукашенко посоветовал «помахать ручкой» ушедшему из страны бизнесу
Экономика
Индия начнет использовать рупию в торговых расчетах с Россией
Армия
На Украине российские военные ликвидировали наемницу из США
Мир
Главы МИД ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против РФ
Общество
Уголовное дело в отношении Лепса из-за драки у бара будет прекращено
Армия
В Минобороны сообщили о наступательных действиях ВС РФ на донецком направлении
Мир
США решили пригласить РФ на форум АТЭС в 2023 году
Происшествия
Пожар вспыхнул на заводе в Татарстане
Мир
Посольство Украины в Греции получило окровавленную посылку
Общество
Городские службы Москвы переведены в усиленный режим из-за непогоды

Илона Маска освистали на сцене комедийного шоу Дэйва Шаппеля

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022