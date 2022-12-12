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Источник сообщил о расстреле в Бериславе 20 человек за связи с Россией

«РИА Новости»: Служба безопасности Украины убила в Бериславе 20 местных жителей за связи с Россией
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла 20 человек в Бериславе в подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области. Об этом 12 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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Местных жителей, по данным источника, обвинили в связях с российской стороной.

«По информации от наших источников в СБУ, на территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией», — сообщил собеседник агентства.

По его сведениям, в настоящее время СБУ готовит постановочную съемку, чтобы представить расстрелянных в качестве «жертв российских репрессий».

В конце ноября сообщалось, что украинские националисты в Херсоне начали искать и проводить зачистки тех, кто помогал проводить референдум по вопросу вхождения Херсонской области в состав России.

Американское агентство Associated Press 13 ноября опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона после прихода на территорию Вооруженных сил Украины.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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