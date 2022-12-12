Аллерголог назвала неочевидную причину развития астмы

Врач аллерголог-иммунолог Каринэ Варданян 12 декабря рассказала о неочевидных факторах риска развития бронхиальной астмы и о том, как можно контролировать возникающие симптомы.

Среди основных причин развития этого заболевания врач назвала респираторные инфекции, особенно вирус гриппа. Чтобы избежать этого, нужно проходить сезонную вакцинацию.

«Если же взрослый или ребенок не были вакцинированы, то во время болезни бронхиальной астмы необходимо усилить базисную терапию ингаляционными препаратами, а именно увеличить дозировку либо кратность его применения», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

Триггером к развитию у человека астмы может явиться и холод, подчеркнула врач. По ее словам, именно поэтому в холодное время года нужна более интенсивная базовая терапия, также обязательно наблюдение у аллерголога в момент болезни.

«Перепады влажности — еще один важный фактор развития астмы. Температура дома и влажность помещения должна быть сбалансированной, чтобы воздух не был слишком сухим и слишком влажным. Приемлемый уровень влажности не должен превышать 50–55%», — подчеркнула иммунолог.

Провоцировать астму может и курение, в том числе пассивное. Это относится и к электронным сигаретам, их раздражающий фактор на легкие доказан научно.

Также врач назвала самый неочевидный фактор развития астмы — это клещи домашней пыли. При этом Варданян отметила, что для человека опасны не сами клещи и не пыль, а вещества, содержащиеся в их экскрементах. Это есть наиболее сильные аллергены, раздражающие слизистую дыхательных путей.

«Особенно опасны клещи домашней пыли осенью и зимой, когда начинается отопительный сезон, поскольку для них это благоприятная среда обитания. Сами клещи могут жить в диванах, матрасах, коврах, старой одежде и обуви, книгах», — подчеркнула врач.

Среди мер профилактики специалист рекомендовала поддерживать адекватную температуру дома, проветривать помещение, проводить генеральные уборки и менять постельное белье и полотенца как можно чаще.

11 декабря врач-пульмонолог Марина Терещенко рассказала «Известиям» о причинах возникновения астмы и способах ее лечения. Терещенко рассказала, что предрасполагающими факторами развития астмы являются наличие у ребенка или у близких родственников какого-либо аллергического заболевания, а также условия окружающей среды. Врач объяснила, что для предотвращения частых приступов необходима базисная терапия. По ее словам, ингаляционный путь введения лекарственных препаратов предпочтительнее таблеток или уколов.