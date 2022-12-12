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Сноубордист Уайлд выразил надежду на допуск россиян к ОИ-2024 с национальным флагом

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Фото: TASS/Diego Azubel
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Российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд заявил 12 декабря, что предложение Олимпийского комитета США допустить россиян до Олимпийских игр 2024 года (ОИ-2024) его удивило.

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«Заявление Олимпийского комитета США — настоящий сюрприз, отличные новости! Хочется верить, что такая же позиция будет и у правительства США, а не только у представителей американского олимпийского комитета. Но, конечно, хочется, чтобы нас допустили до Игр с флагом и гимном», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс заявила, что олимпийское движение сделает шаг назад, если российские атлеты не смогут посетить ОИ-2024, однако у спортсменов из РФ не должно быть возможности выступать под государственным флагом. Она отметила, что, несмотря на то что изначально американская сторона выступала за отстранение российских игроков, сейчас позиция США изменилась.

В то же время по-прежнему остается угроза того, что ряд стран на основе политических мотивов запретит атлетам из РФ участвовать в соревнованиях на своей территории, добавила Лайонс.

До этого, 7 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости присутствия на ОИ-2024 всех стран, включая те, что находятся в состоянии конфликта.

5 декабря официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс напомнил, что исполком организации оставил в силе санкции и защитные меры против российских и белорусских спортсменов.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг РФ и Украины.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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