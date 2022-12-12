Два человека погибли и 52 пострадали в ДТП на дорогах Приангарья за неделю
На территории Иркутской области на минувшей неделе произошло 42 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.
С 5 по 11 декабря в дорожных авариях погибли два человека, еще 52 получили различные травмы. В семи случаях причиной ДТП стало нарушение правил проезда пешеходного перехода, в шести случаях — неправильный выбор дистанции, в пяти — превышение скорости, пишет ИА IrkutskMedia.
В четырех случаях аварийная ситуация сложилась из-за нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части, причиной трех стал выезд на встречку, а еще трех — нарушение правил перестроения.
8 декабря на федеральной трассе «Сибирь» в Иркутской области столкнулись Chevrolet Cobalt и Nissan. Пострадали четыре человека.