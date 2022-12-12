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Жертвой паводков в Анталье стал один человек

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Фото: star.com.tr
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Жертвой ливня, который прошел в ночь на понедельник, 12 декабря, в Анталье, стал один человек. Об этом сообщил журналистам глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

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«К сожалению, мы потеряли одного нашего жителя, он умер от сердечного приступа», — сказал министр.

Чавушоглу добавил, что на место направлены подразделения спасателей. В Анталью выехал глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Ситуацию внимательно отслеживает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Мощный ливень, обрушившийся минувшей ночью на регион, привел к крупнейшему наводнению в районах Кумлуджа и Финике. В результате нижние этажи многих домов в обоих районах оказались затоплены, а на улицах можно увидеть дрейфующие автомобили, которые снесло паводком. Приостановлена работа школ и других учреждений.

По данным местных СМИ, также затоплены сотни теплиц, местами разрушены мосты. Жителям приходят уведомления на телефон с просьбой не выходить из домов.

Мэр города Кумлуджа Мустафа Колеоглу назвал ливень самым мощным за последние 50 лет. По его словам, за сутки выпало свыше 200 мм осадков.

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