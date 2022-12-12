Жертвой паводков в Анталье стал один человек
Жертвой ливня, который прошел в ночь на понедельник, 12 декабря, в Анталье, стал один человек. Об этом сообщил журналистам глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
«К сожалению, мы потеряли одного нашего жителя, он умер от сердечного приступа», — сказал министр.
Чавушоглу добавил, что на место направлены подразделения спасателей. В Анталью выехал глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Ситуацию внимательно отслеживает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Мощный ливень, обрушившийся минувшей ночью на регион, привел к крупнейшему наводнению в районах Кумлуджа и Финике. В результате нижние этажи многих домов в обоих районах оказались затоплены, а на улицах можно увидеть дрейфующие автомобили, которые снесло паводком. Приостановлена работа школ и других учреждений.
По данным местных СМИ, также затоплены сотни теплиц, местами разрушены мосты. Жителям приходят уведомления на телефон с просьбой не выходить из домов.
Мэр города Кумлуджа Мустафа Колеоглу назвал ливень самым мощным за последние 50 лет. По его словам, за сутки выпало свыше 200 мм осадков.