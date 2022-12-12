Дожди и заморозки прогнозируют в Ростовской области

Синоптики прогнозируют дожди на территории Ростовской области. В середине недели в регионе вероятны заморозки.

Температура воздуха 12 декабря составила +7 градусов, скорость порывов ветра достигает 6 м/с. 13 декабря температура опустится до +5 градусов, начнутся дожди. К среде, 14 декабря, похолодает до +3 градусов. А в ночь на 15 декабря ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом сообщает RostovGazeta.

Осадки в виде дождя ожидаются в течение всей недели, дождь временно прекратится лишь в четверг.

Ранее в этот день штормовое предупреждение объявили в Омской области. В регионе ожидаются морозы и снегопады, а ветер усилится до 15–20 м/с.