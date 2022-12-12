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В Подмосковье пополнят автопарк машинами скорой помощи и школьными автобусами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Московская область получит несколько новых автомобилей, в том числе 14 машин скорой помощи и 15 школьных автобусов, за счет федерального бюджета уже в начале 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в понедельник, 12 декабря.

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В следующем году за счет бюджета региона закупят еще 77 автомобилей скорой помощи, на что предусмотрено 770 млн рублей.

«Это автомобили для экстренных выездов. Они оснащены ингаляторами для наркоза, аппаратами для искусственной вентиляции легких и многим другим необходимым оборудованием», — цитирует Брынцалова телеканал «360».

В бюджете Подмосковья еще 83,5 млн рублей запланировано для закупки 21 школьного автобуса. Они необходимы в маленьких населенных пунктах, где детям сложно добраться до школы самостоятельно.

5 декабря губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году совместно с перевозчиками на дорожных линиях региона обновили 400 автобусов, а на следующий заказали еще 300 автобусов. Он отметил, что в области растут микрорайоны и жителям необходимо качественное транспортное обслуживание, пишет РИАМО.

24 ноября Государственная дума РФ утвердила федеральный бюджет России на 2023–2025 годы, который предусматривает постепенное снижение дефицита бюджета с 2 до 0,7% ВВП, сообщается на сайте kp.ru. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятый бюджет самый сложный за последние годы. На это повлияли санкции и сложности в прогнозировании развития мировой экономики.

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