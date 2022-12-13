Названы причины проблем со сном в зимний период

С наступлением зимы и сокращением светового дня у россиян участились проблемы со сном, следует из исследования одного из лидеров e-pharm индустрии в России «Сбер Еаптека» и онлайн-сервиса «СберЗдоровье». С результатами 13 декабря ознакомились «Известия».

Так, продажи снотворных этой осенью выросли на 35% по сравнению с летним периодом. А количество обращений к сомнологам, специалистам по работе со сном, увеличилось почти на четверть (21%). Кроме того, в 1,5 раза повысился спрос на седативные препараты, оказывающие успокаивающее воздействие. Особенно сильный рост отмечается в ноябре — продажи снотворных в этом месяце выросли на 43%, а число обращений к сомнологам увеличилось на 22%.

При этом с проблемами со сном в равной степени сталкиваются как женщины (53%), так и мужчины (47%). Чаще всего к сомнологам обращаются молодые люди в возрасте 23–34 лет — почти четверть (22%) от всех обращений за последний год. Немного реже на проблемы со сном жалуются люди 45–60 лет (19%) и 35–44 лет (18%). Самый здоровый сон оказался у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (12%).

Как показало исследование, наиболее востребованы снотворные в мегаполисах. Так, по данным «Сбер Еаптека», на Москву и Подмосковье пришлось 41% от всех продаж в категории, а на Санкт-Петербург — 8%. Кроме того, препараты для нормализации сна часто покупают жители Казани, Нижнего Новгорода и Самары. При выборе препаратов, помогающих уснуть, россияне в 70% случаев отдают предпочтение твердым формам. На жидкие пришлось 30% от всех продаж за год.

О причинах проблем со сном в зимний период рассказал психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев.

«Осенью и зимой в России солнечных дней значительно меньше, чем летом, а темнеет заметно раньше. Гормональный фон пробуждает в нас желание впасть в спячку. Всё потому, что в темное время суток вырабатывается мелатонин — так называемый гормон сна. В ясный же день в большем количестве выделяется серотонин. Благодаря этому люди чувствуют себя в приподнятом настроении, а значит, более активными. А солнечные лучи, например, попадая на сетчатку глаза, запускают в организме множество процессов, в том числе помогают проснуться», — пояснил он.

По словам специалиста, побороть сонливость помогут правила гигиены сна. Так, рекомендуется не использовать гаджеты за два часа до сна, создавать комфортную спальную зону, которая будет ассоциироваться только с отдыхом, а также за четыре часа до отхода ко сну уделять внимание кардионагрузкам.

«Если бессонница сохраняется на протяжении более четырех недель — необходимо обратиться к специалистам по ментальному здоровью: психологам и психотерапевтам», — добавил Нурдаев.

18 ноября врач-невролог «СМ-Клиники» Екатерина Полянская предупредила, что бессонница может быть симптомом тревожных и депрессивных расстройств и болезни Альцгеймера. По ее словам, в лечении бессонницы главным является устранение ее первоначальной причины, что невозможно без помощи квалифицированного доктора.