В Великобритании трое детей провалились под лед и погибли
Трое детей провалились под лед и погибли на озере в городе Солихалл в графстве Уэст-Медлендс на западе Англии. Об этом 12 декабря сообщает британский телеканал Sky News.
«Полиция подтвердила, что трое мальчиков в возрасте восьми, 10 и 11 лет погибли, упав в ледяное озеро в Солихалле», — указано в сообщении.
Известно, что под лед провалился также и четвертый мальчик, однако врачам удалось спасти его жизнь. Как сообщили в полиции города, поиски будут продолжаться, так как есть подозрения, что в воде могли оказаться еще двое детей.
Как заявил прибывший на место происшествия местный депутат Сакиб Бхатти, аварийно-спасательные службы прилагали героические усилия в ходе попытки спасти этих детей.
«[Поисковая] операция продолжалась всю ночь в этих действительно тяжелых условиях», — пояснил политик.
Он также предостерег сограждан ни в коем случае не выходить на лед, даже если он выглядит толстым и надежным.
Ранее, 6 декабря, в Ельце в Петровском парке 14-летняя девочка провалилась под лед и утонула. Инцидент произошел в этот же день в 07:15. По предварительным данным, ребенок какое-то время стоял у полыньи, после чего провалился. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, девочка провалилась под воду при катании по льду. Ее тело спасатели подняли с глубины 5 м.