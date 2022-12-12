В Госдуме указали на отсутствие единогласия в Евросоюзе по вопросу санкций

В Евросоюзе нет единогласия по вопросу антироссийских санкций. Об этом 12 декабря «Известиям» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее в этот день главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

«Не согласовали новые санкции, потому что кризис в Европе в разных странах ощущается по-разному, разные последствия влечет. И разные мнения по происходящему имеют западные политики. В Евросоюзе нет единогласия по вопросу санкций», — сказал Чепа.

Также в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания глав Совета ЕС заявил, что девятый пакет санкций против России еще не готов. Он отметил, что заседание по вопросу санкций будет долгим и сложным.

8 декабря Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран ЕС выступила против очередного пакета санкций против России. Также президент страны Виктор Орбан отмечал, что ЕС навязывает странам — членам сообщества свою политику в отношении санкций.

За день до этого Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

4 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заметил, что Европа и США участвуют в конфликте на Украине «во имя одних и тех же принципов», однако цена, которую они за это платят, не одинакова.

Глава МИД России Сергей Лавров 1 декабря указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято в феврале на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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