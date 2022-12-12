Профицит бюджета РФ в январе–ноябре превысил 557 млрд рублей

Бюджет России в январе–ноябре исполнен с профицитом 557,02 млрд рублей. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Так, объем поступивших доходов за этот период составил 24 трлн 779,77 млрд рублей, а расходов — 24 трлн 222,75 млрд рублей.

Отмечается, что объем поступивших доходов составил 99% к общему объему доходов федерального бюджета. Федеральная налоговая служба администрировала 17,281 трлн рублей, Федеральная таможенная служба — 5,627 трлн рублей, на другие федеральные органы пришлось 1,872 трлн рублей.

5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7% ВВП. Согласно закону, доходы бюджета России на 2023 год составят 26,13 трлн рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 трлн рублей (19,4% ВВП).

На протяжении трех лет бюджет РФ будет дефицитным. Основным источником его покрытия будут госзаимствования.

26 октября директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил в беседе с «Известиями», что проект федерального бюджета этого года отличается от предыдущего своей направленностью на военные расходы и тем, что страна будет жить в условиях дефицитного бюджета.