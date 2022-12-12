Путин и Пашинян обсудили безопасность на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановление транспортных связей в Закавказье. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также стороны затронули вопросы реализации трехсторонних соглашений России, Азербайджана и Армении.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. В развитие беседы Владимира Путина и Никола Пашиняна, прошедшей 9 декабря в Бишкеке в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, продолжено обсуждение вопросов реализации основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день Путин обсудил реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Кремле добавили, что стороны условились проводить дальнейшие контакты.

10 декабря директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил о том, что Россия готова оказывать содействие подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что Москва, в частности, готова помогать в организации трехсторонних встреч в России.

До этого, 7 декабря, глава армянского МИДа Арарат Мирзоян сообщил о том, что Армения получила предложение Азербайджана о проекте мирного соглашения и скоро ответит на него, подходы сторон еще далеки друг от друга. Он также признал, что подходы к решению проблемы у стран разные.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.