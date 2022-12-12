Песков заявил, что большой пресс-конференции Путина до Нового года не планируется
Большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина до Нового года не планируется. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что российский лидер постарается найти возможность побеседовать с журналистами кремлевского пула.
«Как, собственно, делает это регулярно, в том числе и в ходе зарубежных поездок», — дополнил пресс-секретарь президента России на брифинге.
Как отмечал Песков 14 ноября, дата большой пресс-конференции президента России будет определена после решения насчет сроков послания Федеральному собранию. До этого пресс-секретарь российского лидера говорил, что оглашение послания и проведение прямой линии напрямую связаны с рабочим графиком главы государства.
В 2021 году большая пресс-конференция президента Российской Федерации была организована в конце декабря и длилась 3 часа 55 минут.
В декабре 2020 года ежегодную пресс-конференцию тоже совместили с форматом прямой линии.