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Многодетную мать из Нижнего Тагила «замуровали» в квартире монтажной пеной

Многодетную мать-одиночку из Нижнего Тагила «замуровали» в квартире монтажной пеной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Нижнем Тагиле неизвестный мужчина «замуровал» многодетную мать-одиночку в ее квартире монтажной пеной, произошедшее попало в объективы видеокамер. Информация об этом 12 декабря поступила «Известиям».

Как следует из кадров, злоумышленник пришел к двери квартиры, в руках у него был баллон монтажной пены. Примерно за минуту неизвестный тщательно «запенил» замок, а затем обрызгал монтажной пеной дверь. Лицо ему удалось скрыть.

Пострадавшая пояснила, что ни с кем не конфликтует. По ее мнению, единственными, кто мог ей так навредить, могли быть недобросовестные работники по установке окон.

Как пояснила женщина, она уже много раз просила их переделать свою работу, но монтажники перестали выходить на связь и всячески игнорируют мать-одиночку. Дверь была «замурована» после ее предупреждения обратиться с иском в суд.

Ранее, в октябре, неизвестный залил монтажной пеной дверь в квартиру жителя Екатеринбурга. Жильцу пришлось выбивать металлическую дверь, чтобы выбраться.

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