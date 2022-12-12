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Вучич назвал лицемерным заявление Бербок о ситуации в Косово

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Фото: REUTERS/Florion Goga
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Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок по ситуации в Косово и Метохии является лицемерным. Об этом заявил 12 декабря президент Сербии Александр Вучич.

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Президент Сербии указал, что за день до того, как с заявлениями по сложившейся обстановке выступили Бербок и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти заявил о своем «инфантильном желании сформировать сообщество сербских муниципалитетов».

«Вы понимаете, что это значит? В день, когда госпожа Бербок, какое лицемерие, говорит, что некто снизил напряженность тем, что отложил выборы, в этот день, в эту ночь происходит вторжение спецназа косовской полиции [на север Косово и Метохии], и они хотят занять муниципальные избиркомы», — отметил Вучич в разговоре с журналистами.

Он также обратился к властям Приштины, указав, что свое решение они приняли не за пять минут. Вучич отметил, что Приштина знала, что выборов не будет, но хотела спровоцировать сербов на нападение на свою территорию и насильно занять места в Косовска-Митровице, Лепосавиче и Зубин-Потоке.

Накануне, 11 декабря, Бербок назвала неприемлемой возможность отправки спецназа Сербии на территорию Косово. Она также отметила, что риторика Сербии якобы повышает напряженность вокруг Косово, а ФРГ, в свою очередь, «всецело поддерживает диалог под эгидой Евросоюза (ЕС)». Глава МИД Германии отметила, что якобы именно Косово снизило напряженность, отложив местные выборы, а вот недавние заявления Сербии, наоборот, привели к обратному результату.

Тогда же Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Курти угрожал атаковать сербов на баррикадах в северной части самопровозглашенной республики. Он также обвинил Курти в попытке решить «сербскую проблему» на севере Косово и Метохии. Президент обратил внимание на реакцию международного сообщества, проигнорировавшего действия Косово.

11 декабря Курти потребовал до конца дня убрать заградительные сооружения на дорогах Косово. В противном случае, по его словам, будут задействованы полицейские структуры. «Премьер» обратился не только к сербам, установившим баррикады, но и к натовскому контингенту KFOR.

12 декабря появились кадры движущейся в направлении косовских территорий колонны военной техники из Сербии. Официальной информации от властей Сербии на этот счет пока не поступало.

Обострение ситуации в регионе началось 10 декабря на севере Косово и Метохии, когда сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики серба Деяна Пантича по подозрению в терроризме.

Позже, ночью, в регионе были зафиксированы три перестрелки. По данным косовской полиции, члены преступных группировок блокировали несколько трасс и стреляли в правоохранителей, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

Между тем 10 декабря Вучич сообщил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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