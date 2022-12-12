Три человека погибли в перестрелке в австралийском Квинсленде

Двое полицейских и представитель общественности погибли во время стрельбы в австралийском штате Квинсленд. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает Би-би-си со ссылкой на представителя полиции.

По данным СМИ, полицейские подверглись обстрелу в сельской местности в Квинсленде, куда прибыли после сообщения о пропаже человека. Всего на месте было четверо полицейских: двое из них получили смертельные ранения, двух других госпитализировали — один из них также получил пулевое ранение.

«Оба находятся на лечении в больнице», — сказала комиссар полиции Квинсленда Катарина Кэрролл, говоря о раненых.

По ее словам, преступники открыли огонь по полицейским, когда те поднимались по подъездной дорожке к дому. Злоумышленники до сих пор на свободе. В операции по их розыску участвуют полицейская авиация и специальные силы.

Кэрролл добавила, что это самые большие потери полиции за последнее время. В связи с инцидентом в городе Виамбилла, расположенном примерно в трех часах езды к западу от Брисбена, объявлена чрезвычайная ситуация. Жителям рекомендовано оставаться дома, пока продолжается операция.

Днем ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы в одном из баров Рима. Инцидент произошел в районе Фидены. В помещение зашел неизвестный вооруженный мужчина и открыл огонь. По предварительной информации, среди погибших три женщины. Еще четыре человека получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.