Житель Якутии застрелил знакомого во время застолья

В Намском районе Якутии 40-летний местный житель во время застолья застрелил знакомого. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по республике.

Убийство произошло ночью 11 декабря, когда трое мужчин распивали спиртные напитки в квартире одного из них. Как удалось выяснить следствию, между собравшимися случилась ссора, в ходе которой один из мужчин взял стоящий неподалеку карабин и выстрелил несколько раз в 33-летнего приятеля, пишет ИА SakhaNews.

Потерпевший скончался от огнестрельного ранения в живот. Его знакомые вызвали медиков и родственников, которые и сообщили о произошедшем в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», уточняет ИА YakutiaMedia. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, ведется расследование.

6 декабря сообщалось, что в Новосибирской области 17-летний молодой человек убил таксиста. Как установили следователи, подросток вызвал себе автомобиль в одно из сел Барабинского района. Во время поездки он нанес водителю несколько ударов ножом в область лица и шеи.