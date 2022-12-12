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Стас Костюшкин и Денис Клявер объявили о воссоединении группы «Чай вдвоем»

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Фото: ТАСС/Митя Алешковский
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Бывшие участники группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин и Денис Клявер воссоединятся и выпустят новую песню в 2023 году. Об этом певцы рассказали Пятому каналу 11 декабря.

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«Мы решили повторить эксперимент под названием «Чай вдвоем» в следующем году. Слушатель того желает, а мы же всё делаем ради них», — сказал Клявер.

Изначально артисты планировали выпустить совместную песню с другими исполнителями, но пришли к выводу, что лучше сделать это вдвоем, пояснил Костюшкин. При этом певец отметил, что ни он, ни Клявер не станут бросать свои сольные проекты.

«И если все возвращаются со старыми хитами, то мы решили поставить для себя челлендж и написать новый трек. 70% это никому не надо, 30% — понравится», — считает Костюшкин.

11 декабря Костюшкин и Клявер приняли участие в большом праздничном концерте в Москве при поддержке «Русского радио». Группа «Земляне» и другие популярные исполнители поздравили зрителей с наступающим Новым годом и Рождеством.

Группа «Чай вдвоем» существовала с 1994 по 2012 год. Поп-коллектив прославился благодаря песням «Ласковая моя», «Ты не одна» и «День рождения». Денис Клявер занимается сольной карьерой, Стас Костюшкин запустил проект A-Dessa.

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