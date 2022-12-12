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Опубликовано видео разгона подпольного бойцовского клуба в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Сети в понедельник, 12 декабря, появилось видео разгона полицейскими подпольного бойцовского клуба на востоке Москвы.

Как следует из кадров, нарушителей закона задерживали больше десяти правоохранителей. Операция по задержанию прошла на Малой Семеновской улице, само заведение было организовано в баре.

По данным «Известий», о незаконных боях в полицию сообщил местный житель, на место для проверки отправился патруль. Информация заявителя подтвердилась. Из бара в отдел полиции доставили 43 человека.

Полицейские проверили их по системам учета и зафиксировали данные.

Как пояснил один из задержанных, тренер-инструктор по боевым единоборствам клуба F-LAB Никита М., он разместил в соцсетях объявление о том, что в этом баре состоится турнир под названием BEER BOXING. По его словам, планировалось провести спортивный бой, за аренду помещения в баре он не платил.

Однако нелегальный турнир так и не успел состояться, поскольку его сорвали сотрудники полиции.

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