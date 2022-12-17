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Уже теплее: как греются в холода жители Кашмира

Что такое кангри и как их изготавливают
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Кашмирские «грелки»
Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Saqib Majeed
Жители индийского штата Джамму и Кашмир в зимние холода используют своеобразне традиционные «обогреватели», известные как кангри. Это небольшие глиняные горшки с угольями, помещенные внутрь плетеных корзин. Изготовление кангри — сложный процесс, в котором задействовано много людей. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Кашмирские «грелки»
Фото: Getty Images/NurPhoto/Muzamil Mattoo
С кангри под одеждой не страшно отправиться даже в горы, где бушуют зимние ветры
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Кашмирские «грелки»
Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Saqib Majeed
В готовые кангри засыпаются раскаленные угли, служащие обогревательным элементом
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Кашмирские «грелки»
Фото: Getty Images/Yawar Nazir
Для поддержания нужной температуры обогрева угли следует раздуть
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Кашмирские «грелки»
Фото: Getty Images/Universal Images Group/Sajad Hameed
А начинается все со сбора ветвей для плетения корзин
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Кашмирские «грелки»
Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Saqib Majeed
Связки обрабатывают горячей водой для умягчения
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Кашмирские «грелки»
Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Saqib Majeed
Дальше с веток сдирают кору и передают на следующий этап
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Кашмирские «грелки»
Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Saqib Majeed
Плетением корзин традиционно занимаются мужчины
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Кашмирские «грелки»
Фото: Getty Images/Universal Images Group/Sajad Hameed
Это тяжелая, но довольно прибыльная по местным меркам работа
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Кашмирские «грелки»
Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Saqib Majeed
За сушкой подготовленных для плетения ветвей обычно следят самые маленькие жители деревни
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Кашмирские «грелки»
Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Saqib Majeed
Тем временем гончары уже вылепили необходимое количество горшков, которые будут спрятаны в корзинах
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Кашмирские «грелки»
Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Idrees Abbas
В Джамму и Кашмир даже летом случаются перебои с электричеством, а в зимние месяцы сидеть без света — практически норма
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Кашмирские «грелки»
Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Saqib Majeed
Именно поэтому кангри не теряют своей популярности, как экономичный и довольно экологичный метод обогрева
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Кашмирские «грелки»
Фото: Getty Images/NurPhoto/Muzamil Mattoo
На местных рынках можно подобрать кангри под любо размер и вкус
Выделить главное
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