Аналитик допустил сохранение ключевой ставки Банком России

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев в понедельник, 12 декабря, рассказал «Известиям» о своих ожиданиях относительно ключевой ставки.

По мнению эксперта, Центральный банк (ЦБ) может счесть, что некоторое ослабление инфляционного давления, отсутствие шоков в экономике и необходимость поддержать потребительский спрос позволяют понизить ставку на 25–50 базисных пунктов.

«Однако базовый вариант, по нашему мнению, заключается в том, что ЦБ предпочтет взять паузу, чтобы понаблюдать за реакциями в экономике и финансах. Тогда ставка сохранится без изменений. С момента последнего заседания потребительские цены стали стабильнее даже при учете сезонного фактора. Этот момент может быть отражен в сопроводительном заявлении регулятора», — выразил мнение Джиоев.

9 декабря руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов в беседе с «Известиями» также предположил, что вероятным решением Банка России по ключевой ставке будет ее сохранение на уровне 7,5% или незначительное снижение.

В тот же день опрошенные «Известиями» аналитики заявили о том, что на заседании 16 декабря Центробанк оставит ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%. Отмечается, что сохранение размера ключевой ставки в декабре свидетельствует о нахождении баланса между текущими невысокими проинфляционными рисками и неопределенностью в 2023 году.

Тогда же президент России Владимир Путин указал на то, что в РФ наблюдается очевидный темп снижения инфляции. Он также добавил, что в течение этого года ожидается снижение дефицита бюджета с 2% в текущем году до 0,7% в 2025 году.

До этого, 5 декабря, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил о том, что российская экономика выдержала односторонние санкции. Он подчеркнул, что уровень инфляции в РФ ниже, чем во многих западных странах. В России она замедляется, ее годовой уровень по состоянию на декабрь составляет 12%, а средняя трехмесячная инфляция составляет менее 3% в год.