Уголовное дело в отношении Лепса из-за драки у бара будет прекращено

Уголовное дело в отношении певца Григория Лепса из-за драки у бара в Санкт-Петербурге будет прекращено в связи с примирением сторон. Об этом 12 декабря «Известиям» сообщил адвокат Евгений Хейфец, защищающий пострадавшего в потасовке Дмитрия Горбачева.

По словам Хейфеца, Горбачев подал в правоохранительные органы заявление с просьбой прекратить уголовное преследование Лепса.

«Сегодня в управление дознания по Санкт-Петербургу потерпевшим по делу с адвокатом подано заявление с просьбой прекратить уголовное преследование в отношении Лепса и [директора музыканта Владимира] Урюпина в связи с примирением с потерпевшими. Ущерб был возмещен в полном размере, никаких претензий не имеем. Считаем инцидент исчерпанным», — сказал Хейфец.

В беседе с изданием «Газета.Ru» он отметил, что решение принять деньги и подать заявление о прекращении уголовного дела не противоречит изначальным планам его подзащитного, поскольку эта процедура предусмотрена законом.

2 декабря Лепс, выступая на сцене Ледового дворца Санкт-Петербурга, неожиданно прервал свой концерт и отшвырнул в сторону микрофон. Тем же вечером музыкант отправился в бар.

По данным источника «Известий», присутствовавший в заведении человек настойчиво просил звезду сфотографироваться с ним. Получив грубый отказ, посетитель ответил нецензурной бранью, спровоцировав артиста на драку.

Однако адвокат потерпевшего рассказал другую версию произошедшего. По словам юриста, его подопечный в ночь на 5 декабря сидел в баре и играл в нарды. Лепс, размахивая пачками купюр, предложил сыграть с ним партию и поставить на кон $10 тыс.

Горбачев сказал, что у него нет таких денег, и попросил поиграть в нарды в обычном режиме, после чего Лепс ударил его в лицо. Охрана бара попросила участников потасовки выйти на улицу. Там Лепс и его охрана продолжили избивать потерпевшего.

После драки Горбачев обратился в травмпункт и полицию, потребовав возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК, предполагающей умышленное причинение повреждений, повлекших для здоровья вред средний тяжести, а именно перелом носа со смещением.