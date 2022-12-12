В Москве школьник получил огнестрельное ранение в лесопарке

В Кузьминском лесопарке ученик 11-го класса московской школы получил пулевое ранение. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил источник РБК, близкий к управлению МВД по Москве.

Отмечается, что инцидент произошел 11 декабря. Вечером наряд скорой помощи доставил школьника в реанимацию с пулевым ранением. Сотрудники больницы сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Со слов школьника, он получил ранение от неизвестного в Кузьминском лесопарке.

Обстоятельства дела проверяются.

6 декабря в Нижневартовске школьник в ходе конфликта с другим учеником ранил его ножом. Мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.