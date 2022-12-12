Московский зоопарк усилит охрану перед новогодними праздниками

Московский зоопарк планирует разместить дополнительные посты охраны перед новогодними праздниками. Об этом гендиректор зоосада Светлана Акулова сообщила в своем Telegram-канале в понедельник, 12 декабря.

«В преддверии новогодних праздников обсудили усиление охраны на территории Московского зоопарка, а именно размещение дополнительных постов охраны, привлечение сотрудников полиции и Росгвардии», — написала Акулова.

Гендиректор подчеркнула, что администрация зоопарка старается сделать пребывание посетителей в зоосаде максимально безопасным и комфортным, пишет «Москва 24».

В пресс-службе зоопарка отметили, что это плановые усиления охраны, которые проводятся ежегодно, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что в Московском зоопарке тушканчики впервые впали в зимнюю спячку в естественных условиях.

Поясняется, что ранее в осеннее время, когда тушканчики уже достаточно сонные, сотрудники зоопарка сажали их в специальный домик и отправляли в холодильник. В этом же году специалисты решили проверить, смогут ли животные заснуть в естественных условиях — в уличном вольере.