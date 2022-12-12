Жители Якутии устроили смертельную «дуэль» на охотничьих ружьях

Житель Намского района Якутии застрелил своего товарища во время «дуэли» на охотничьих ружьях. Как сообщил 12 декабря источник «Известий», друзья поссорились и решили выяснить отношения на кулаках после того, как собрались в ночь на 11 декабря в доме в селе Харыялах.

Во время драки 40-летний мужчина победил 33-летнего гостя, и тот на пару часов ушел, однако вернулся с ружьем «Сайга» в руках. Стоя на веранде, он трижды выстрелил по дому.

Тогда второй мужчина, не теряя времени, открыл сейф и тоже достал оттуда ружье. Один выстрел он сделал в пол, второй — в вооруженного товарища. Оба ранения оказались смертельными.

Обстоятельства перестрелки выясняют правоохранительные органы.

До этого, 25 ноября, сообщалось, что в Санкт-Петербурге конфликт между двумя водителями завершился стрельбой. Как рассказали очевидцы «Известиям», водитель автомобиля Nissan повздорил с находившимся за рулем Lada Largus мужчиной. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой зачинщик достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента.

Пострадавший получил травмы паховой области и самостоятельно вызвал скорую помощь. Полиция задержала стрелявшего.