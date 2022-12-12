Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле исключили проведение большой пресс-конференции Путина до конца года
Мир
В МИД РФ указали на намеренное искажение западными СМИ ситуации на Украине
Мир
Лукашенко посоветовал «помахать ручкой» ушедшему из страны бизнесу
Мир
МИД Польши назвало «ошибкой» обсуждение гарантий безопасности для России
Армия
На Украине российские военные ликвидировали наемницу из США
Мир
Главы МИД ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против РФ
Общество
Мурашко сообщил об увеличении продолжительности жизни в России на 1,8 года
Армия
Украина перебросила дополнительные силы на сватовское направление
Происшествия
Открытое горение в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе ликвидировано
Общество
Правительство направит 3,3 млрд рублей на детские выплаты малоимущим семьям
Мир
Посольство Украины в Греции получило окровавленную посылку
Общество
Городские службы Москвы переведены в усиленный режим из-за непогоды

Жители Якутии устроили смертельную «дуэль» на охотничьих ружьях

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Намского района Якутии застрелил своего товарища во время «дуэли» на охотничьих ружьях. Как сообщил 12 декабря источник «Известий», друзья поссорились и решили выяснить отношения на кулаках после того, как собрались в ночь на 11 декабря в доме в селе Харыялах.

И в бровь, и в глаз: россиянам хотят дать право на любую самооборону
Почему депутаты предлагают разрешить все возможные способы защиты здоровья и имущества

Во время драки 40-летний мужчина победил 33-летнего гостя, и тот на пару часов ушел, однако вернулся с ружьем «Сайга» в руках. Стоя на веранде, он трижды выстрелил по дому.

Тогда второй мужчина, не теряя времени, открыл сейф и тоже достал оттуда ружье. Один выстрел он сделал в пол, второй — в вооруженного товарища. Оба ранения оказались смертельными.

Обстоятельства перестрелки выясняют правоохранительные органы.

До этого, 25 ноября, сообщалось, что в Санкт-Петербурге конфликт между двумя водителями завершился стрельбой. Как рассказали очевидцы «Известиям», водитель автомобиля Nissan повздорил с находившимся за рулем Lada Largus мужчиной. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой зачинщик достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента.

Пострадавший получил травмы паховой области и самостоятельно вызвал скорую помощь. Полиция задержала стрелявшего.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022