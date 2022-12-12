Фигуристку Щербакову номинировали на премию ISU

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова вошла в список номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом 12 декабря со ссылкой на источник сообщает «РИА Новости».

По его словам, фигуристка станет единственным представителем РФ на премии 2022 года. 18-летняя спортсмена поборется за награду в категории Most Valuable Skater («Самый ценный фигурист»), уточняет «Спорт-Экспресс».

Ранее ISU показал промовидео премии с отрывками выступлений фигуристов. Кроме россиянки на кадрах показаны канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, олимпийские чемпионы китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун, олимпийский чемпион американец Натан Чен, олимпийские чемпионы французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.

Также на видео представители США Мэдисон Чок/Эван Бейтс, первый в истории исполнитель четверного акселя американец Илья Малинин, а также двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю.

Ранее, в конце ноября, сообщалось, что Щербакова пропустит чемпионат России, так как в дни его проведения будет выступать в ледовом шоу. Фигуристка выйдет на лед в спектакле «Шехерезада».

В августе олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Анну Щербакову благополучно прооперировали в Германии. Спортсменке была сделана операция на колене.