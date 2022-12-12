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В МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция Комитета ГД по строительству и ЖКХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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15 декабря в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, посвященная итогам работы Комитета в осеннюю сессию.

О восстановлении жилья и инфраструктуры на присоединенных к России территориях, о жилищных сертификатах для беженцев из Херсонской области, о программе модернизации ЖКХ в России, о новых законодательных инициативах на 2023 год расскажут:

  • Сергей Пахомов, председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ;
  • Владимир Кошелев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ;
  • Павел Качкаев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ;
  • Роман Лябихов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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