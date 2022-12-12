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Комбат ВСУ остался инвалидом после боя под Артемовском

«Русская весна»: комбат 93-й бригады ВСУ Бухала остался инвалидом после боя под Артемовском
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Фото: REUTERS/Yevhen Titov
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Комбат 93-й бригады ВСУ Дмитрий Бухала остался инвалидом после боя под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом 12 декабря сообщил Telegram-канал «Русская весна».

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«Вчера в Сети появились фотографии награждения комбата Дмитро Бухала из этого соединения, который остался инвалидом. Если уж командиры батальонов превращаются в калек, то несложно представить, что происходит с рядовыми всушниками», — говорится в сообщении «Русской весны».

Как отметили российские военкоры, серьезные потери украинской армии под Артемовском подтверждаются выводом данного соединения с этого направления.

В этот же день офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на разведку сообщил, что из-за больших потерь в украинской армии на артемовском направлении, для работы в зону проведения специальной военной операции приехали врачи из западных регионов Украины.

Ранее, 9 декабря, Марочко рассказал, что иностранные наемники, недавно подписавшие контракт, начали под разными предлогами отказываться ехать в зону боевых действий в Артемовске, при этом Киев заманивает их туда обманом.

За день до этого он подчеркнул, что ВСУ ежедневно направляют 360–500 человек на артемовское направление для компенсации потерь среди своих подразделений. Также офицер НМ ЛНР указал на низкий или полностью отсутствующий уровень подготовки среди новобранцев прибывающих украинских подразделений.

6 декабря Марочко назвал катастрофическим положение ВСУ в Артемовске. Он отметил, что вопреки заявлению Киева положение у военных украинской армии «весьма специфическое» на фоне трудностей со снабжением.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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