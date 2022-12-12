Зафиксирована 23-я смерть из-за подушек безопасности Takata

Еще одна смерть зафиксирована из-за неисправных подушек безопасности Takata, информирует Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) — это четвертая по счету смерть в 2022 году. В общей сложности погибли 23 человека, приводит данные издание Motor1 11 декабря.

«По данным NHTSA, причиной смерти человека стал неисправный газогенератор боковой подушки безопасности водителя Takata, который разорвался во время аварии», — уточняется на сайте.

В ДТП попал автомобиль Honda Accord 2002 года выпуска.

Исполняющая обязанности администратора NHTSA Энн Карлсон настоятельно советует тщательно проверить подушки безопасности Takata и, выявив неполадки, сразу же обращаться за бесплатным ремонтом.

«Если эта подушка безопасности разорвется в результате аварии, это может убить вас или кого-то, кого вы любите, или оставить их с критическими, изменившими жизнь травмами», — сказала она.

11 мая Росстандарт сообщил об отзыве в РФ 866 автомобилей BMW X1 (серия F48), X2 (серия F39), изготовленных в период с января по март 2022 года по причине возможной неисправности ремней безопасности. В Росстандарте пояснили, что «на автомобилях были установлены передние ремни безопасности (со стороны водителя и со стороны пассажира), на которых во время изготовления, возможно, был поврежден газовый микрогенератор». Проверка ремней безопасности и их замена при необходимости бесплатна.