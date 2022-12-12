Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Удмуртии

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Удмуртии. Все потерпевшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

Авария произошла вечером 11 декабря на трассе «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга». По данным ГИБДД, водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил выезд на встречную полосу, в результате чего легковушка столкнулась с грузовиком Volvo. После удара «Лада» съехала в кювет.

24-летний водитель легковушки и его 20-летний пассажир скончались на месте происшествия. 23-летняя пассажирка умерла в больнице. Об этом пишет Udm-info.ru.

С 9 по 11 декабря в Удмуртии произошло 17 аварий с потерпевшими. Семь человек погибли, еще 28 получили травмы.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием легкового автомобиля и грузовой «Газели» в Нижегородской области. Травмы получили четыре человека.