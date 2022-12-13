Наперегонки с инфляцией

В этом году из-за сложной международной ситуации и замедления глобальной экономики усилилась волатильность на финансовых рынках. Те же причины вызывали значительное ускорение инфляции в большинстве стран мира. Для ее обуздания существует целый арсенал различных механизмов, но большинство центробанков выбирает повышение ключевой ставки.

Рост процентов по кредитам увеличивает стоимость денег, так как займы в них становятся дороже, а снижение стоимости рефинансирования ведет к удешевлению национальных валют. В этой связи интересно рассмотреть лидеров роста и падения на глобальном валютном рынке, а также обсудить меры, которые мировые ЦБ принимают для сдерживания инфляции и регулирования стоимости нацвалют.

Логично начать этот обзор с анализа динамики доллара США и действий Федеральной резервной системы, так как влияние американской валюты и политики ФРС на ситуацию в мире наиболее сильно. DXY — индекс доллара по отношению к корзине из пяти резервных валют (евро, фунт стерлингов, японская иена, швейцарский франк и шведская крона) — вошел в растущий тренд в конце мая 2021 года и к началу 2022-го прибавил 7,08%. Доллар пользуется спросом у долгосрочных инвесторов как защитный актив в условиях замедления роста мировой экономики из-за последствий пандемии. Инфляция в США в январе 2022 года ускорилась с 7% до 7,5%. Одной из причин этого стали проблемы с логистикой по всему миру.

В результате инфляция более чем втрое превысила таргет Федрезерва на уровне 2%, и с середины марта регулятор начал курс на повышение ключевой ставки. Дополнительным поводом для ужесточения монетарной политики в США стал рост цен на нефть выше $100 за баррель в конце февраля и начале марта, а при столь высокой стоимости энергоресурсов неизбежно продолжение и ускорение роста потребительских цен. Пик инфляции в США в этом году пришелся на июнь, к тому времени Федрезерв повысил ключевую ставку с мартовских 0,5% до 1,75%. Таким образом, с начала цикла ужесточения монетарной политики до замедления инфляции прошло три месяца. Индекс доллара за этот период поднялся на 7,05%, а с начала года вырос уже на 8,91%.

В еврозоне в начале года инфляция составляла некритичные 5,1%. Возможно, поэтому Европейский центробанк не торопился с ужесточением денежно-кредитной политики и приступил к циклу повышения ставок лишь в июле, когда инфляция достигла 8,9%. Однако ЕЦБ несколько недооценил зависимость экономики еврозоны от экспорта энергоресурсов, которая приобрела драматичный характер в начале кризиса, разразившегося в конце февраля. Если бы европейский регулятор проявил больше решимости и перешел к ужесточению денежно-кредитной политики параллельно со стремительным ростом цен на энергоресурсы в марте, возможно, инфляция бы достигла пиковых значений раньше октября. Тогда индекс потребительских цен дошел до многолетнего максимума — 10,7%.

Отмечу, что от перехода ЕЦБ к курсу на последовательное повышение ключевой ставки до достижения инфляцией пикового значения так же, как и в Штатах, потребовалось три месяца. Между тем единая европейская валюта, несмотря на ужесточение монетарной политики в еврозоне, демонстрировала ослабление, так как этот инструмент не рассматривается инвесторами в качестве защитного актива. С начала года индекс евро EXY (как и индекс доллара, он рассчитывается исходя из курса по отношению к пяти резервным валютам) опустился на 7,17%. Максимальное снижение, совпавшее с пиком инфляции, достигало 15,85%. Основная валютная пара EUR/USD в нынешнем году впервые с 2002-го ушла ниже паритета, на протяжении практически всех этих 20 лет евро стоил дороже доллара.

В январе 2022 года инфляция в России составляла 8,7%, и ее причины были общими для всей мировой экономики — разрывы логистических цепочек под влиянием фактора пандемии. Однако в марте рост цен резко ускорился, достигнув 16,8% из-за последствий введенных против РФ санкций и сложной ситуации внутри экономики. Пик инфляции в России был достигнут в апреле: тогда индекс потребительских цен составил 17,8%. Затем он начал постепенно снижаться.

По версии Bloomberg, самой сильной валютой 2022 года среди 31 денежной единицы развивающихся стран стал российский рубль. При этом пара USD/RUB в январе торговалась по 74, а к концу февраля — началу марта рубль девальвировал более чем в два раза, став на тот момент лидером падения среди валют развивающихся стран. Но эффект резкого повышения ставки более чем в два раза — с 9,5% в середине февраля до 20% в конце этого месяца — позволил уже в апреле вернуть курс к уровням начала года. Двузначные ставки российский ЦБ удерживал до апреля, а рубль на этом фоне вышел в лидеры роста. В мае в паре с долларом он укрепился на 25%, в июле на пике ревальвация достигала 45%. Наряду с резким повышением ставки укреплению рубля способствовали внешние ограничения и ответные действия российских властей, которые привели к падению спроса на иностранную валюту на Московской бирже.

В итоге под влиянием всех этих факторов российская валюта выросла к доллару США на 16,03%, несмотря на активное повышение курса самого гринбека. То есть если бы по аналогии с индексом доллара и евро существовал индекс рубля, рассчитываемый по отношению к корзине резервных валют, то его рост составил бы почти 25%.

В лидерах падения в 2022 году оказались японская иена и турецкая лира. Иена с начала года девальвировала в паре с долларом на 25,51%, а лира потеряла 28,53% стоимости. В обоих случаях эта динамика была обусловлена главным образом действиями нацбанков. Но наиболее примечателен случай ЦБ Турции, так как его регуляторные меры расходятся с общепринятыми практиками. Уже в январе 2022 года инфляция в Турции перешла за 36%, демонстрируя одни из самых высоких в мире уровней. При этом ставка ЦБ составляла 15,5%. К августу инфляция разогналась до 80,21%, а турецкий ЦБ вопреки всем экономическим законам снизил ключевую ставку на 100 б.п., до 14,5%.

Та же история повторилась в сентябре, а в октябре и ноябре регулятор опускал ставку шагом по 150 б.п. В результате она была доведена до 10,5%. Столь парадоксальные действия монетарных властей Турции были обусловлены давлением со стороны национального правительства, которое ограничивает независимость центробанка и диктует ему свою волю при определении курса денежно-кредитной политики.

Классические способы борьбы с инфляцией, как показывает практика уходящего года, обеспечивают положительный эффект примерно за один и тот же период. От первого повышения ключевой ставки до появления признаков замедления инфляции проходит примерно три месяца. Чем выше ставка и резче ужесточение монетарной политики, тем дороже оказалась в этом году валюта, эмитируемая соответствующим ЦБ.

Автор — аналитик «Фридом Финанс»

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