Более 20 протоколов составили на рыбаков Липецкой области за два дня

В Липецкой области в минувшие выходные, 10 и 11 декабря, на водоемах прошли профилактические рейды. Их цель — предотвращение трагедий в период ледостава и очередное напоминание жителям о правилах безопасности.

Особенное внимание инспекторы уделяли рыбакам. Им раздавали листовки и проводили профилактические беседы. В общей сложности за два дня было составлено 22 протокола, уточняет Lipetskmedia со ссылкой на УГПСС по региону.

Профилактическая кампания уже охватила более 1 тыс. человек. С 1 декабря провели более 100 рейдов. В ведомстве попросили граждан внимательно относиться к вопросам собственной безопасности, соблюдать основные правила на водных объектах зимой и не подвергать жизнь риску, добавляет GOROD48.

3 декабря сообщалось, что на берегу Москвы-реки нашли тело насмерть замерзшей пенсионерки. Погибшую нашли около парка поселка Рублева. На вид погибшей 80–85 лет.