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Viasat Sport начинает эксклюзивную трансляцию турнира viju snooker cup

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Фото: пресс-служба viju snooker cup
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Viasat Sport и стриминг viju (входят в ГК Viasat) приготовили прекрасный подарок всем поклонникам бильярдного спорта. 18 декабря в 12:00 в эфире телеканала стартует эксклюзивная трансляция турнира viju snooker cup. За главный приз — поездку в Великобританию и возможность прорваться в Мэйн-тур — сразятся лучшие из лучших, звезды российского бильярда, победители и призеры мировых и российских чемпионатов по снукеру, русскому бильярду и пулу.

Начиная с 18 декабря в эфире телеканала Viasat Sport и онлайн в стриминге viju эксклюзивно покажут 20 игр группового этапа сильнейших бильярдистов нашей страны, два полуфинала и финал. Жеребьёвкой участников турнира viju snooker cup разделили на две группы, двое лучших выйдут в полуфинал. При этом победитель будет только один.

В первый день турнира за бильярдным столом встретятся две пары: Андрей Гладык и Андрей Карасов, а также Микаэл Нерсисян и Артем Истомин. Каждому из них знаком вкус победы и поражения, каждый из них готов показать все, на что способен.

Основной претенденткой на победу среди женщин называют заслуженного мастера спорта, серебряного призера чемпионата мира по снукеру Анастасию Нечаеву. У мужчин главные фавориты турнира — серебряный призер чемпионата Европы по снукеру Иван Каковский и многократный обладатель Кубка России по снукеру Алексей Корень. Интересно, что в числе участников viju snooker cup есть и совсем молодой игрок — 11-летний Микаэл Нерсисян. Несмотря на юный возраст, он уже показал хороший уровень игры на многих престижных соревнованиях.

«Снукер — это особый спорт. Это не только интересная и интеллектуальная игра, но и по-настоящему зрелищная и захватывающая. Каждый удар по шару для игрока может стать решающим: либо идеально просчитанным, либо совершенно безуспешным. Здесь важны выдержка и стратегическое мышление. Азарта и накала страстей в снукере не меньше, чем в любой другой динамичной спортивной игре. Неслучайно популярность этого вида спорта растет из года в год. Поэтому мы очень рады, что нам удалось организовать этот уникальный турнир с участием самых лучших бильярдистов нашей страны. Уверен, что после viju snooker cup поклонников снукера станет больше», — заявил генеральный директор группы компаний Viasat Алексей Кроль.

Одной из главных особенностей viju snooker cup является то, что здесь лицом к лицу встретятся мастера, специализирующиеся на разных видах бильярда. Например, Сергей Луцкер — чемпион Европы по пулу, Диана Миронова — самый титулованный игрок в истории русского бильярда, Андрей Гладык — победитель Первенства России по снукеру среди юношей до 22 лет. Поэтому наблюдать за всем происходящем на экране будет невероятно интересно.

Эксклюзивная трансляция всех 20 игр группового этапа будет проходить каждое воскресенье в эфире Viasat Sport и в подписке стриминга viju с 18 декабря по 19 февраля, а полуфиналов и финала viju snooker cup в прямом эфире — 26 февраля, 5 и 12 марта.

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