Жители Челябинской и Свердловской областей лучше всех знают, как безопасно водить зимой

Более миллиона человек приняли участие в «Зимнем зачете Авто.ру» и проверили свои знания «зимних» правил дорожного движения. Жители Челябинской области справились лучше всех: средний балл в этом регионе самый высокий — 31 из 60 возможных.

На втором месте — Свердловская область: автолюбители и пешеходы набрали в среднем 29 баллов. При этом средний балл теста по всей России — 22 балла. Жители Москвы и Московской области сдали в среднем на 28 баллов.

Также в топе регионов, которые лучше всего знают правила ПДД, Самарская область (27 баллов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (26 баллов), Нижегородская область (26 баллов), а также Краснодарский край (25 баллов).

По всей России более 45 баллов из 60 возможных получили 36% участников, прошедших тест до конца. На все вопросы экзамена правильно ответили только 109 участников.

Самыми легкими для российских автолюбителей оказались вопросы о проезде перекрестка с трамвайными путями (п. 13.6 ПДД) и объезде сугроба на полосе (п. 11.7 ПДД). Затруднения вызвала задача о выезде на дорогу с односторонним движением (п. 9.1 ПДД) — с ним справился только 1% автолюбителей.

«Зимний зачет Авто.ру» — это всероссийский онлайн-тест для водителей и пешеходов, который помогает улучшить навыки управления машиной зимой и повторить ПДД. Впервые тестирование знаний правил дорожного движения проводили в 2020 году — в «Большом экзамене ПДД», тогда участие приняли 150 тысяч человек. Весной 2022-го уже более миллиона участников проверили свои знания, безошибочно ответили 122 человека.