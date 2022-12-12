Захарова после слов Борреля о санкциях за поддержку Украины сказала, что дальше будет хуже
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- Захарова после слов Борреля о санкциях за поддержку Украины сказала, что дальше будет хуже
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 12 декабря оговорку главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, перепутавшего Россию и Украину, говоря о введении санкций против Ирана.
В понедельник перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе Боррель, совершив эту оговорку, сказал, что против Ирана будут введены санкции за «поддержку Украины». Он отмечал, что рестрикции в отношении исламской республики будут «очень жесткими».
«Такие люди руководят Европейским союзом. Результат очевиден. Дальше будет хуже», — прокомментировала Захарова в своем Telegram-канале.
21 ноября генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг также перепутал Россию с Украиной. Так, совершив оговорку, он призвал не поддерживать Киев.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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