Специальная военная операция по защите жителей Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий по состоянию на 12 декабря можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском и краснолиманском направлениях в результате ударов по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожено до 70-ти украинских боевиков, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На донецком направлении российские войска продолжили наступать. Потери украинской стороны составили до 30-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.



ВКС РФ и артиллерия ударили по 83-м артиллерийскому подразделению ВСУ. В районе населенного пункта Гуляй Поле Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады теробороны ВСУ.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 343 украинских самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотника, 396 зенитных ракетных комплексов, 7076 танков и других боевых машин.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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