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Лукашенко призвал чиновников не ждать, «пока президент рубанет по голове»

Лукашенко потребовал от чиновников не ждать, «пока президент рубанет кому-то топором по голове»
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Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь
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Белорусский лидер Александр Лукашенко 12 декабря потребовал от чиновников, чтобы они действовали без волокиты, не дожидаясь, «пока рубанет президент».

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«Исключите из системы, стиля своей работы волокиту и бюрократизм. Чтобы не было так, <...> пока не рубанет президент топором кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет», — приводятся слова Лукашенко на его сайте.

В качестве негативного примера глава республики привел случай с минским микрорайоном Сокол, где проблемы с жильем для многодетных семей решились только после его личного вмешательства.

Ранее в этот же день Лукашенко заявил, что если иностранцы оставили основанные в Белоруссии предприятия, то надо «помахать им ручкой и перекреститься».

В июле белорусский президент поручил чиновникам в регионах решить проблему тунеядства. Глава государства заявил, что неработающий человек может быть потенциальным будущим преступником.

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