Лукашенко призвал чиновников не ждать, «пока президент рубанет по голове»

Белорусский лидер Александр Лукашенко 12 декабря потребовал от чиновников, чтобы они действовали без волокиты, не дожидаясь, «пока рубанет президент».

«Исключите из системы, стиля своей работы волокиту и бюрократизм. Чтобы не было так, <...> пока не рубанет президент топором кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет», — приводятся слова Лукашенко на его сайте.

В качестве негативного примера глава республики привел случай с минским микрорайоном Сокол, где проблемы с жильем для многодетных семей решились только после его личного вмешательства.

Ранее в этот же день Лукашенко заявил, что если иностранцы оставили основанные в Белоруссии предприятия, то надо «помахать им ручкой и перекреститься».

В июле белорусский президент поручил чиновникам в регионах решить проблему тунеядства. Глава государства заявил, что неработающий человек может быть потенциальным будущим преступником.