Минобороны РФ сообщило об отбитой атаке ВСУ на Пески в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России пресекли контратаку на Пески в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 декабря сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате упреждающего огневого поражения пресечена попытка противника силами одной роты 59-й мотопехотной бригады ВСУ контратаковать российские позиции в направлении населенного пункта Пески ДНР», — сказал он.
Украинская сторона потеряла до 30 боевиков. Также ликвидированы две боевые машины пехоты и три пикапа, заключил Конашенков.
Также представитель Минобороны отметил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 в ДНР. По его словам, самолеты были поражены в районе Родинского и Павловки, а вертолеты — около Курахово и Константиновки.
Также Конашенков сообщил об уничтожении склада боеприпасов 102-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Гуляйполе Запорожской области.
Накануне представитель Минобороны РФ сообщил, что российские бойцы поразили взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в ДНР, а также уничтожили до 40 человек живой силы, один бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей противника.
Контроль над населенным пунктом Пески под Донецком был установлен российскими войсками в начале сентября.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».