Мелитопольский литейный завод в Запорожской области возобновил работу после вынужденного перерыва, связанного с проведением специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

«Мы загрузим это производство, заказы есть. Самое главное, что мы начали лить [металл], самое сложное — это запустить производство. Когда все увидят, что качество сохранилось, заказчики увеличат заказы, загрузка будет совсем другая», — приводит ТАСС слова представителя управляющей компании Александра Нагурного 12 декабря.

Нагурный добавил, что на данный момент планируется загрузка завода в тестовом режиме, производя по 20 т продукции в месяц, а со временем — увеличить мощность до 100 т в месяц.

«Заказы сейчас ищем, принимаем в первую очередь из России — Таганрог, Краснодар, Мелитопольская железная дорога, то есть часть изделий оставляем здесь», — пояснил он.

Отмечается, что на данный момент завод создает 20 видов наименований продукции, в том числе колосники, запчасти для тракторостроения, изделия для железной дороги.

3 июля Мелитопольский завод автотракторных запчастей возобновил поставки своей продукции в России. В конце мая предприятие вновь заработало после трехмесячного простоя. Ранее там изготавливалось оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В середине марта Мелитополь был освобожден российскими войсками в ходе проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите республик Донбасса. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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