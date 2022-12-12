Предприятия во Франции опасаются остаться без электроэнергии

Французские компании опасаются отключения электроэнергии. Экономику могут подорвать временные закрытия предприятий, производственные потери. Несмотря на опасения, во Франции об отключениях пока не идет речи, передает телеканал «Известия». Глава страны старается убедить жителей, что переживать не о чем.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.