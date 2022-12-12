Прямой рейс из Петрозаводска в Екатеринбург введут в 2023 году

Власти Карелии намерены в 2023 году продолжить расширение прямого авиасообщения с регионом. Планируется запустить самолеты из Петрозаводска в Минеральные Воды, Калининград, Сочи, Мурманск.

По словам республиканского министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергея Щебекина, которые приводит издание «Столица на Онего», Карелия не попала в список регионов, в которых в следующем году будут субсидироваться авиаперевозки. Однако в ведомстве рассчитывают, что Росавиация объявит дополнительный отбор компаний, которым окажут поддержку в осуществлении полетов по России.

В этом случае, поясняет ИА «Карелinform», «Северсталь» подаст по республике несколько предложений, в том числе по полетам из Карелии в Екатеринбург.

По словам Щебекина, Екатеринбург интересен и с туристической точки зрения, и с точки зрения промышленного потенциала. Рейс должен быть востребован карельскими и уральскими предпринимателями.

Отказаться от субсидий власти Карелии хотят после того, как новые рейсы «откатают», а нагрузка на бюджет снизится.

Ранее сообщалось, что во время новогодних каникул будет ходить специальный рельсовый поезд на гору Воттоваара в Муезерском районе, по маршруту Сортавала — Гимольская — Суккозеро. Рейсы запланированы в течение пяти дней, со 2 по 7 января.