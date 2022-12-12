Актер Зыгмантович умер на 49-м году жизни

Российский и белорусский актер театра и кино Сергей Зыгмантович скончался в возрасте 48 лет. Об этом 12 декабря сообщила «Российская газета».

О причинах смерти артиста не сообщается. Информации о дате и месте прощания также не приводится.

Зыгмантович родился 15 октября 1974 года. Окончил Белорусский университет культуры и искусств. Работал в кинокомпании Green-studio, в Новом драматическом театре Минска, а также в театре «Где я?».

Карьера Зыгмантовича в кино началась в 1990-е годы. Актер снимался в таких проектах, как «Бабий Яр», «Я сыщик», «Между жизнью и смертью», «В июне 41-го», «Вокзал» и «Курсанты», а также в нескольких сезонах сериала «Каменская».